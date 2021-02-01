Зеленський провів нараду щодо COVID-19: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з урядовцями та правоохоронцями. Обговорили, зокрема, питання вакцинації українців від COVID-19 та ситуацію з карантином.

Джерело: Офіс Президента

Глава держави підкреслив, що план вакцинації має передбачати тісну комунікацію та співпрацю між Кабміном, ОДА та місцевою владою.

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Підготовка сайту про вакцинацію

Зауважимо, що у лютому Кабмін має намір запустити сайт, присвячений вакцинації від коронавірусу. Урядовці прозвітували Зеленському про стан його підготовки.

імунопрофілактику.

На сайті, наприклад, можна буде записатися на вакцинацію від коронавірусу . Також там буде розміщена інформація про

"Треба чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", – наголосив Зеленський.

Що сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр повідомив, що в Україні зменшилася кількість активних хворих на COVID-19 – їх зараз менше ніж 200 тисяч. Натомість випадків госпіталізацій навпаки стало більше.

На його думку, це свідчить про те, що українці роблять менше ПЛР-тестів. А також про те, що вони самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря лише тоді, коли перебіг хвороби є важким.

Про адаптивний карантин

Крім цього, урядовець зауважив, що українська влада не виключає можливість переходу до адаптивного карантину.

Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,

– запевнив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, уряд має намір проаналізувати це питання та найближчим часом ухвалити відповідне рішення.