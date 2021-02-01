Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з урядовцями та правоохоронцями. Обговорили, зокрема, питання вакцинації українців від COVID-19 та ситуацію з карантином.

Джерело: Офіс Президента

Глава держави підкреслив, що план вакцинації має передбачати тісну комунікацію та співпрацю між Кабміном, ОДА та місцевою владою.

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Підготовка сайту про вакцинацію

Зауважимо, що у лютому Кабмін має намір запустити сайт, присвячений вакцинації від коронавірусу. Урядовці прозвітували Зеленському про стан його підготовки.

Довідка. На сайті, наприклад, можна буде записатися на вакцинацію від коронавірусу. Також там буде розміщена інформація про імунопрофілактику.

"Треба чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", – наголосив Зеленський.

Що сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр повідомив, що в Україні зменшилася кількість активних хворих на COVID-19 – їх зараз менше ніж 200 тисяч. Натомість випадків госпіталізацій навпаки стало більше.

На його думку, це свідчить про те, що українці роблять менше ПЛР-тестів. А також про те, що вони самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря лише тоді, коли перебіг хвороби є важким.

Про адаптивний карантин

Крім цього, урядовець зауважив, що українська влада не виключає можливість переходу до адаптивного карантину.

Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,

– запевнив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, уряд має намір проаналізувати це питання та найближчим часом ухвалити відповідне рішення.