Рейтинги Володимира Зеленсько вже давно наздоганяють його головні опоненти – Юрій Бойко і Петро Порошенко. Проте неочікувано, навіть для самого президента, до цього приєднався спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ведучий та журналіст Олексій Печій в програмі "Про головне" назвав це черговим демаршем в рядах президентської команди. На його думку, це народження чи не головного конкурента Зеленського, якого можуть швидко "збити".

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Які рейтинги у Володимира Зеленського

Згідно з останніми опитуваннями соцгрупи "Рейтинг", українці найбільше довіряють Володимиру Зеленському – серед респондентів таких виявилося 38%, а от не довіряють 58%. Далі з рівнем довіри у 34% та 32% президенту "на п'яти наступають" столичний міський голова Віталій Кличко та експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

26% українців підтримують спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Щоправда, 33% опитаних зізналися, що не знають, хто це. Тому соціологи припускають, що у разі масштабної піар-кампанії, у Разумкова є шанси вибитися більше вперед.

"Це неабияк дратує Офіс Президента, адже Зеленський вже натякнув, що планує балотуватися на другий президентський термін, і саме Разумков міг би стати для Володимира Олександровича конкурентом", – сказав Олексій Печій.

Разумков проти рішень ОП

За словами ведучого, Разумков останнім часом почав доволі активну, самостійну від Офісу Президента, політичну діяльність. Тут варто згадати принаймні 4 показові епізоди, коли Разумков різко пішов проти рішень Банкової.

► Перший дзвіночок – ігнорування законопроєкту президента про розпуск КСУ, який той подав ще у жовтні. Замість того, аби підтримати ініціативу Зеленського і просунути її голосування у сесійній залі, Разумков запропонував своє, компромісне рішення, яке зрештою й підтримали. Врешті президент був вимушений взагалі відкликати свій проєкт закону з Ради.

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► Вдруге Разумков не підтримав Офіс Президента у голосуванні за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Адже його група депутатів і він особисто не дали голосів.

► Втретє, 2 лютого, на засіданні РНБО лише Дмитро Разумков утримався від голосування за введення санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака та блокування його медіаактивів.

► І кульмінацією цієї історії стало пафосне відео Разумкова про "початок роботи" Верховної Ради у кращих традиціях передвиборчої агітації. Це відео, до слова, багато українців сприйняли саме, як початок президентської кампанії спікера Ради.

Дивіться відео Дмитра Разумкова про початок роботи Ради:

"Не дивно, що така самостійність Разумкова неабияк непокоїть команду президента. Тож, у високих кабінетах Банкової все частіше замислюються – чи можна посунути спікера парламенту з його крісла", – заявив Олексій Печій.

Стефанчук замість Разумкова?

"У цьому контексті найприйнятнішою кандидатурою на посаду нового спікера парламенту є віцеспікер Руслан Стефанчук. Стефанчука ще у серпні 2019 року розглядали на посаду голови фракції "Слуга народу" та навіть на посаду спікера Ради, проте з часом його витіснили Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков", – пригадав журналіст.

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Він зазначив, що зараз у кулуарах Верховної Ради вже подейкують, що команда президента готує Стефанчука на нову роль, проте наразі це питання не буде форсуватися. Адже для того, щоб зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова і призначення Стефанчука, депутатам треба пояснити, що не так з першим, і чому вони мають підтримати другого.

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