В Україні необхідно провести судову реформу. Зокрема, це одна з вимог від міжнародних партнерів. Однак Володимир Зеленський та його команда пропонує модель очищення судів, про яку говорив ще Петро Порошенко.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Олексій Печій. Він запевнив, що ця модель абсолютно абсурдна.

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"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти – налаштований він рішуче і навіть вніс у Раду законопроєкт, який повинен покласти початок очищенню судової влади. Він пропонує сформувати новий склад Вищої ради правосуддя", – сказав Печій.

Це "порошенківська" модель очищення судів, коли одні зашкварені судді перевіряють інших зашкваренних. Це замкнуте коло,

– зазначив Печій.

За його словами, Виша рада правосуддя мала б бути так званим ревізором з батогом. Коли Петро Порошенко був президентом, він теж задумав так перевірити всіх суддів.

"Однак проблема в тому, що займалася цим саме ВРП, яка сама до мозку кісток зашкварена і покриває таких же суддів", – підсумував журналіст.

Як зауважив Печій, врятувати українські суди може Карлос Кастресана. Про його метод журналіст розповів у блозі.

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