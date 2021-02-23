Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ, – ЗМІ

Адвокат Стерненка Найєм стверджує, що особисто чув, як Зеленський пропонував активісту посаду.

Важливо Стерненко телефоном "подякував" Зеленському за вирок: в ОПУ кажуть, що дзвінка не було

Чи пропонував Зеленський посаду

Хоча прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що такого не було.

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому (Стерненку – 24 канал) посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей,

– наголосив адвокат.

Крім того, Найєм розповів "Українській правді", що ця зустріч була у червні 2019 року. На ній також був присутній колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан. Джерело видання підтвердило, що мовилось про посаду в одеському управлінні СБУ.

Що відомо про вирок Стерненку

Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців в'язниці.

Справа стосується викрадення Сергія Щербіча через спробу заволодіти його грошима – 300 гривень.

Стерненко наголосив, що справа – політизована, бо вона базується лише на свідченнях Щербіча.

Активіст заявив, що подаватиме на апеляцію.

Перед тим як Стерненка забрали до СІЗО, він нібито встиг подзвонити Зеленському та "подякувати". Щоправда, в Офісі Президента запевняють, що дзвінка не було.