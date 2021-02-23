Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ, – ЗМІ

23 лютого 2021 , 18:24
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Джерело:

Фейсбук Масі Найєма

Президент Володимир Зеленський нібито пропонував активісту Сергію Стерненку посаду у Службі безпеки України. Ймовірно, це було у червні 2019 року.

Адвокат Стерненка Найєм стверджує, що особисто чув, як Зеленський пропонував активісту посаду.

Важливо Стерненко телефоном "подякував" Зеленському за вирок: в ОПУ кажуть, що дзвінка не було

Чи пропонував Зеленський посаду

Хоча прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що такого не було.

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому (Стерненку – 24 канал) посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей,
– наголосив адвокат.

Крім того, Найєм розповів "Українській правді", що ця зустріч була у червні 2019 року. На ній також був присутній колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан. Джерело видання підтвердило, що мовилось про посаду в одеському управлінні СБУ.

Зверніть увагу! Перед тим як Стерненка забрали до СІЗО, він нібито встиг подзвонити Зеленському та "подякувати". Щоправда, в Офісі Президента запевняють, що дзвінка не було.

Що відомо про вирок Стерненку

  • Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців в'язниці.
  • Справа стосується викрадення Сергія Щербіча через спробу заволодіти його грошима – 300 гривень.
  • Стерненко наголосив, що справа – політизована, бо вона базується лише на свідченнях Щербіча.
  • Активіст заявив, що подаватиме на апеляцію.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу