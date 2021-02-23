Зеленський пропонував Стерненку посаду в СБУ, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський нібито пропонував активісту Сергію Стерненку посаду у Службі безпеки України. Ймовірно, це було у червні 2019 року.
Джерело:Фейсбук Масі Найєма
Адвокат Стерненка Найєм стверджує, що особисто чув, як Зеленський пропонував активісту посаду.
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Чи пропонував Зеленський посаду
Хоча прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що такого не було.
Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому (Стерненку – 24 канал) посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей,
– наголосив адвокат.
Крім того, Найєм розповів "Українській правді", що ця зустріч була у червні 2019 року. На ній також був присутній колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан. Джерело видання підтвердило, що мовилось про посаду в одеському управлінні СБУ.
Що відомо про вирок Стерненку
- Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців в'язниці.
- Справа стосується викрадення Сергія Щербіча через спробу заволодіти його грошима – 300 гривень.
- Стерненко наголосив, що справа – політизована, бо вона базується лише на свідченнях Щербіча.
- Активіст заявив, що подаватиме на апеляцію.
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