Володимир Зеленський наголосив, що Україна не закривала наші канали. А рішення РНБО, за словами президента, стосувалося каналів, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.

Таку заяву український лідер зробив на брифінгу під час робочої поїздки на Донбас.

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Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні,

– зазначив Зеленський.

Також під час брифінгу пролунало питання про те, чи підпише президент закон про колаборантів, ініційований фракцією партії "Європейська Солідарність". Володимир Зеленський відповів на нього доволі різко, заявивши, що "у цієї партії була можливість закрити канали, вони цього не зробили".

"Мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, бо будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити", – наголосив Зеленський.

Що відомо про заборону каналів Медведчука? На початку лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня На початку лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. Очільник СБУ Іван Баканов зазначив , що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.

Зауважимо, що 11 лютого Володимир Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. У межах візиту він відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Разом із Зеленським на Донбас приїхали й посли країн "Великої сімки".

Там президент підтвердив, що активність бойовиків протягом останніх тижнів справді збільшилась. Це він пов'язує зі спробами тиснути на українську делегацію у ТКГ.

Зверніть увагу! 11 лютого від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув український боєць. Він був у важкому стані, медики боролись за його життя. Однак, на жаль, врятувати його не вдалося – він помер під час евакуації.