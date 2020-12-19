У Держбюджет-2021 на медицину в Україні передбачили 160 мільярдів гривень. За словами президента Зеленського, ця сума – найбільша від здобуття Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні від 18 грудня, пише 24 канал, прокоментував серед іншого Державний бюджет на 2021 рік. Зокрема й у частині витрат на медицину.

У цьому ж зверненні Десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов, – Зеленський про Держбюджет-2021

У бюджеті закладено майже 160 мільярдів гривень на медицину. Найбільша сума за період незалежності,

– сказав Зеленський.

Також він запевнив, що в бюджеті передбачили й збільшення оплати праці медиків – на 30%. При цьому влада прагне ще збільшити зарплати лікарів, адже й запланованого збільшення не достатньо.

"У планах – оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють COVID-19, продовжаться", – додав президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні й у цілому (289 голосів "за").

Повне звернення Зеленського до українців 18 грудня: дивіться відео

Зверніть увагу: раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняв, що на медицину в Україні на 2021 рік в ідеалі треба виділити 296 мільярдів, а не 160, закладених у бюджеті.



А щоб медицина бодай вижила, слід додати щонайменше 57 мільярдів.