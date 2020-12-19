Зеленський прокоментував закладені в бюджет-2021 гроші на медицину
У Держбюджет-2021 на медицину в Україні передбачили 160 мільярдів гривень. За словами президента Зеленського, ця сума – найбільша від здобуття Незалежності.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні від 18 грудня, пише 24 канал, прокоментував серед іншого Державний бюджет на 2021 рік. Зокрема й у частині витрат на медицину.
У цьому ж зверненні Десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов, – Зеленський про Держбюджет-2021
У бюджеті закладено майже 160 мільярдів гривень на медицину. Найбільша сума за період незалежності,
– сказав Зеленський.
Також він запевнив, що в бюджеті передбачили й збільшення оплати праці медиків – на 30%. При цьому влада прагне ще збільшити зарплати лікарів, адже й запланованого збільшення не достатньо.
- "У планах – оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють COVID-19, продовжаться", – додав президент.
Нагадаємо, Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні й у цілому (289 голосів "за").
Повне звернення Зеленського до українців 18 грудня: дивіться відео
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