​​У Харкові 21 січня спалахнула пожежа у будинку для літніх людей. Вона забрала життя щонайменше 15 людей. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та доручив Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації.

Зеленський наказав терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з'ясування причин пожежі у Харкові. Реакція президента з'явилася на його сторінці у телеграмі.

Важливо У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Президент України назвав жахливу пожежу у Харкові "страшною трагедію" та закликав молитися, щоб кількість жертв і постраждалих не збільшилася.

Актуально! Станом на 16:30 відомо про 15 загиблих та 5 постраждалих людей. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Також Володимир Зеленський доручив:

Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

Місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких.

Крім цього Зеленський наказав напрацювати механізми запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

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