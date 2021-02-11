Зеленський про загибель українського воїна біля Зайцевого: ворог продовжує підступні дії

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого 11 лютого українського воїна. Олександра Глушка поблизу Зайцевого вбив снайпер бойовиків. Глава держави наголосив, що попри всі домовленості, противник і надалі діє підступно.

Про загибель українського військового президент Зеленський висловився під час робочої поїздки на Донеччину.

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Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність,

– сказав президент.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Що відомо про загибель Олександра Глушка