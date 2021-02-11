Зеленський про загибель українського воїна біля Зайцевого: ворог продовжує підступні дії
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого 11 лютого українського воїна. Олександра Глушка поблизу Зайцевого вбив снайпер бойовиків. Глава держави наголосив, що попри всі домовленості, противник і надалі діє підступно.
Джерело:Офіс Президента
Про загибель українського військового президент Зеленський висловився під час робочої поїздки на Донеччину.
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Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність,
– сказав президент.
Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого героя.
Що відомо про загибель Олександра Глушка
- 11 лютого під час обстрілу біля Зайцевого отримав вогнепальне поранення Олександр Глушко.
- Під час евакуації до Бахмута 36-річний військовий помер.
- Олександр служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
- Родом загиблий герой з Полтавської області.
- Через загибель військового українська сторона направила ноту протесту до місії ОБСЄ.
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