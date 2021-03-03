Business as usual не буде, – Зеленський про відносини Росії та ЄС до деокупації Криму та Донбасу

Президент Володимир Зеленський впевнений, що нормальних відносин між Євросозом та Росією не буде, поки та окуповує Крим та частину Донбасу. Глава держави сподівається, що санкції ЄС проти Москви лише посиляться.

Про це Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент Євроради з першим офіційним візитом перебуває в Україні.

До теми Ми – ваші друзі, – голова Євроради Мішель про переговори із Зеленським

Зеленський сподівається, що ЄС знову засудить дії Росії

Зеленський сподівається, що наприкінці березня ЄС знову ухвалить рішення про засудження гібридної агресії Росії в Україні

Сподіваюся, що за підсумками засідання Європейської ради в кінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження Російської агресії проти України. Я не вірю в повернення до business as usual у відносинах між ЄС і Росією без відновлення територіальної цілісності нашої держави,

– заявив Зеленський.

Також український президент запропонував ввести санкції за те, що чинить Росія в окупованому Криму. Таким чином, наголосив гарант, Брюссель зробить внесок в роботу "Кримської платформи".

Разом з Зеленським Мішель відвідав Донбас

Зазначимо, що 2 березня Шарль Мішель разом з Володимиром Зеленським разом відвідали Донбас. Зокрема, президенту Євроради показали КПВВ "Щастя" – межу, яка відділяє окуповану Україну від вільної. Шарль Мішель наголосив, що Росія – безумовно учасник конфлікту, а не посередник. Саме тому ЄС продовжуватиме санкційний режим.