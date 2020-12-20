Агресія Кремля щодо України не зрівняється з жодним конфліктом у Європі. Хоча там також активну участь бере Росія. Щоправда, Україна все ж показала, що її окупувати не можна.

Росія бере участь ледь не у кожному конфлікті в Європі

Як зауважив український президент, в усіх конфліктах, які існують сьогодні у Європі, так чи інакше є присутність Росії. Таку думку Зеленський висловив у коментарі The New York Times.

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Всі ці конфлікти – це показник того, що всюди, де була "заморожена" територія – це Придністров'я, це Абхазія, це Карабах, – всі ці території з роками програють у розвитку, програють економічно. Але найстрашніше – програють люди. Вони програють тому, що розривають стосунки з центральною частиною їхньої країни,

– зазначив політик.

Але, на думку Зеленського, всі ці конфлікти не можуть зрівнятися з конфліктом між Україною та Росією. Тому що це дві великі держави.

"І те, як ми захищаємо нашу країну – на самому початку ми показали, що окупувати Україну неможливо. Всі помруть тут, але незалежність нашої країни ніхто не віддасть", – наголосив український президент.

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Водночас він зауважив, якщо США та Росія сядуть за стіл переговорів, вони не зможуть домовитися про мир на Донбасі.

Тому що багато різних інтересів, і треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність і своє бажання. І великі гравці ніколи не зможуть домовитися загалом про все, тому що в кожної країни є своє "я". І я, Президент України, не хотів би, щоб стосовно миру на Донбасі й умов цього миру домовлялися якісь глобальні гравці,

– підкреслив Зеленський.

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Він додав, для української влади важливо – бути за цим столом переговорів. Тому що без Києва неможливо домовитися. Оскільки суб'єктом цієї домовленості є Україна.