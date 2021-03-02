Зеленський взагалі не сумнівався, – Аваков про повернення Україні "труби Медведчука"

Арсен Аваков заявив, що рішення про санкції проти Віктора Медведчука розробляли з осені 2020 року. У лютому СБУ на засіданні РНБО озвучили зібрані факти щодо протиправних дій кума Путіна.

Президент Володимир Зеленський, ознайомившись з матеріалами справи, взагалі не сумнівався, що санкції проти Медведчука та компанії будуть справедливими. Про це повідомив Арсен Аваков в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Зеленський жахнувся через "трубу Медведчука"

Міністр внутрішніх справ поділився деталями розмови про українську ділянку нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яку нардеп від ОПЗЖ присвоїв собі.

За його словами, президент назвав такі дії кума Путіна "кошмаром" та заявив, що "трубу Медведчука" без зволікань потрібно повернути у власність України.

Доказів у справі нафтопродуктопроводу багато

Глава МВС наголосив, що доказова база у цій справі дуже велика. Однак докази з'являються лише у суді, а на засідання РНБО наводять аргументи.

Багато чого є: картинки, різним кольором намальовані, схеми – звідки, куди, навіщо. Але це розмова журналістська. Докази з'являються у суді. Засідання РНБО – це аргументи... Аргументи – це не докази. Доказами вони стануть у суді коли-небудь. Це аргументи, на які можемо подивитися,

– сказав Арсен Аваков.

Міністр зауважив, що його аргументи переконали. Наприклад, "мільйони доларів компаній, які розмитнювали "дизельку", схеми, як цю "дизельку" простежували і вона рухалася далі".

Він розповів, що стосовно цієї самої труби є кілька проваджень, які є і у МВС зокрема.

Цю трубу вульгарно (вивели з власності держави – 24 канал). Рівненським – увагу! – судом обласним ухвалено рішення, що ця труба не належить Україні. І її забрали. 1480, здається, кілометрів труби забрали – і вона тепер не належить Україні. І ось уявіть собі: усі ці роки цією трубою користувалися ці товариші,

– обурився глава МВС.

Суди ставали на бік Медведчука

Арсен Аваков додав, що є велика кількість справ щодо труби, в яких суди дуже часто ставали на бік Медведчука.

За його словами, правоохоронці так чи інакше отримували відсіч у судовій системі, тому що з того боку було багато грошей і багато додаткового політичного інтересу.

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок": що відомо

Нафтопродуктопровід збудували у часи СРСР. Після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.

У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Прикарпатзахідтрансом.

Засновником підприємства є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер. Його пов'язують із Медведчуком.

Територією України проходить 1 433 кілометри нафтопродуктопроводу.

Під час засідання РНБО 19 лютого ухвалили рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення Медведчука та повернути його у власніть України

До слова Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу