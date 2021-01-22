Володимир Зеленський відвідав постраждалих внаслідок пожежі в будинку для престарілих у Харкові. Президент заявив, що не розуміє дітей, які здають своїх батьків у схожі установи.

Президент про людей у будинках для літніх людей

Зеленський перебуває з робочим візитом у Харкові. Він побував на місці пожежі та відвідав постраждалих мешканців будинку для престарілих у хоспісі, повідомляє 24 канал.

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Не розумію людей, які здають батьків в такі установи,

– заявив президент.

Один із потерпілих розповів главі держави, що його через травму спини в такий заклад віддала донька. Розміщення коштувало 12,5 тисячі гривень. У "палаті" їх було четверо, 3 – психічно нездорові.

Систему необхідно реформувати

Зеленський наголосив на необхідності глобальної реформи в цій сфері. Та додав, що вже створили відповідні комісії: "Ми навіть не знаємо, скільки таких об'єктів є в країні", – зазначив президент.

Однак запевнив, що реформа обов'язково буде.

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