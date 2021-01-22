Зеленський розповів про своє ставлення до людей, які здають батьків у сумнівні пансіонати
Володимир Зеленський відвідав постраждалих внаслідок пожежі в будинку для престарілих у Харкові. Президент заявив, що не розуміє дітей, які здають своїх батьків у схожі установи.
Президент про людей у будинках для літніх людей
Зеленський перебуває з робочим візитом у Харкові. Він побував на місці пожежі та відвідав постраждалих мешканців будинку для престарілих у хоспісі, повідомляє 24 канал.
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Не розумію людей, які здають батьків в такі установи,
– заявив президент.
Один із потерпілих розповів главі держави, що його через травму спини в такий заклад віддала донька. Розміщення коштувало 12,5 тисячі гривень. У "палаті" їх було четверо, 3 – психічно нездорові.
Систему необхідно реформувати
Зеленський наголосив на необхідності глобальної реформи в цій сфері. Та додав, що вже створили відповідні комісії: "Ми навіть не знаємо, скільки таких об'єктів є в країні", – зазначив президент.
Однак запевнив, що реформа обов'язково буде.
Трагедія у Харкові: що відомо
- Пожежа виникла 21 січня на другому поверсі житлового будинку за адресою Нижня Гиївська, 150, що у Харкові. Раніше його переобладнали під будинок для літніх людей – "Золотий час".
- Версії причини займання: необережне поводження з електрообігрівачами, підпал та замикання електромережі.
- За інформацією Харківської ОДА, в будинку проживали 33 людини: 18 вдалося врятувати, але ще 15 людей, на жаль, загинули.
- Правоохоронці вже затримали 4 людей. Зокрема, власника будинку, його орендаря та його дружину, адміністратора.
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