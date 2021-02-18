Історію переписували кулями, – Зеленський про роковини розстрілів на Майдані

18 лютого 2021 , 10:41
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Джерело:

інстаграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський нагадав про протистояння на Майдані у лютому 2014 року. Президент зазначив, що 7 років тому історію України почали переписувати кулями.

Зеленський наголосив, що держава повинна навчитись говорити з громадянами, адже "мова крові" – недопустима.

До речі Роковини масових розстрілів на Майдані: Рада засудила злочинний режим Януковича

До допису глава держави прикріпив символічне фото куль.

Зауважимо, напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявили, що винних у розстрілах на Майдані можуть покарати до кінця 2021 року. Вона впевнена, що зараз розгляд цих справ йде краще, ніж у 2019 році.

До речі, Венедіктову запросили до Ради прозвітувати про справи Майдану.

Розстріли на Майдані: коротко

  • Саме 18 – 21 лютого відбулось жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.
  • У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.
  • Під час протистояння, на жаль, загинули 82 людини. Ще понад 600 – постраждали.
  • Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого.