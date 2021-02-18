Історію переписували кулями, – Зеленський про роковини розстрілів на Майдані
Президент Володимир Зеленський нагадав про протистояння на Майдані у лютому 2014 року. Президент зазначив, що 7 років тому історію України почали переписувати кулями.
Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Зеленський наголосив, що держава повинна навчитись говорити з громадянами, адже "мова крові" – недопустима.
До речі Роковини масових розстрілів на Майдані: Рада засудила злочинний режим Януковича
До допису глава держави прикріпив символічне фото куль.
Зауважимо, напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявили, що винних у розстрілах на Майдані можуть покарати до кінця 2021 року. Вона впевнена, що зараз розгляд цих справ йде краще, ніж у 2019 році.
До речі, Венедіктову запросили до Ради прозвітувати про справи Майдану.
Розстріли на Майдані: коротко
- Саме 18 – 21 лютого відбулось жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.
- У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.
- Під час протистояння, на жаль, загинули 82 людини. Ще понад 600 – постраждали.
- Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого.
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