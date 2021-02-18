Президент Володимир Зеленський нагадав про протистояння на Майдані у лютому 2014 року. Президент зазначив, що 7 років тому історію України почали переписувати кулями.

Зеленський наголосив, що держава повинна навчитись говорити з громадянами, адже "мова крові" – недопустима.

До речі Роковини масових розстрілів на Майдані: Рада засудила злочинний режим Януковича

До допису глава держави прикріпив символічне фото куль.

Зауважимо, напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявили, що винних у розстрілах на Майдані можуть покарати до кінця 2021 року. Вона впевнена, що зараз розгляд цих справ йде краще, ніж у 2019 році.

До речі, Венедіктову запросили до Ради прозвітувати про справи Майдану.

Розстріли на Майдані: коротко