Володимир Зеленський заявив: суди наразі є чи не найбільшою проблемою України. І на її вирішенні наполягають зокрема міжнародні партнери.

В Офісі Президента відбулося детальне обговорення Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки. Її представили Зеленському.

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Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи… На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити,

– зазначив Зеленський.

В обговоренні взяли участь:

віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина,

міністр юстиції Денис Малюська,

заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов,

народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін

народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас.

Окрім іншого, на нараді обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів і запуск Суду інтелектуальної власності.

Окремою темою виділили запровадження інституту суду присяжних.

Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади,

– наголосив Володимир Зеленський.

Учасники погодили, що найближчим часом має зібратися комісія з питань правової реформи при президентові України.

Важливо згадати. 5 листопада 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт Володимира Зеленського про судову реформу на доопрацювання. Вкінці 2020 року президент України заявив, що у 2021 році планується глобальна реалізація судової реформи. Водночас міжнародні експерти вважають, що наразі судова реформа в Україні зайшла у глухий кут

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