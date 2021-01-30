Це їхній ключовий страх перед людьми, – Зеленський про реакцію політиків на закон про референдум

Президент Володимир Зеленський вражений, наскільки ухвалений Верховною Радою законопроєкт про референдум "налякав" українських політиків. Глава держави зазначив, що коли народ має інструмент для впливу, то політсили не можуть бути впевнені ні в чому.
Джерело: телеграм-канал президента України
Про те, як відреагували українські політики на ухвалення президентської ініціативи, Зеленський поділився у соцмережах.
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Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році,
– вважає президент.
На думку глави держави, референдум – це інституційна зброя людей, яка допоможе відкинути те, що не відповідає їхнім інтересам.