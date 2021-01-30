Президент Володимир Зеленський вражений, наскільки ухвалений Верховною Радою законопроєкт про референдум "налякав" українських політиків. Глава держави зазначив, що коли народ має інструмент для впливу, то політсили не можуть бути впевнені ні в чому.

Джерело: телеграм-канал президента України

Про те, як відреагували українські політики на ухвалення президентської ініціативи, Зеленський поділився у соцмережах.

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Зеленський про значення референдуму

Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році,

– вважає президент.

На думку глави держави, референдум – це інституційна зброя людей, яка допоможе відкинути те, що не відповідає їхнім інтересам.

Головне про закон про референдум

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про референдум 26 січня 2021 року.

За були 255 нардепів, проти – 58.

Згідно з законопроєктом, голосування за народною ініціативою може бути проведене, якщо назбирають 3 мільйони підписів.

Питання на референдумі можуть поставити лише одне та на яке відповідь – "так" або "ні".

Також закон передбачає можливість електронного голосування.

За словами спікера Дмитра Разумкова, перший референдум можна буде провести лише у 2022 році – через певні процедури та фінансове забезпечення.

Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу