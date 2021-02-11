Президент Володимир Зеленський заявив, що українській стороні складно дотримуватися перемир'я. Водночас, за його словами, Україна продовжує виконувати нормандські домовленості.

Таку заяву очільник держави зробив під час брифінгу 11 лютого. Захід відбувся в зоні Операції Об'єднаних сил.

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Докладніше про заяву Зеленського

Український президента наголосив, що Україна дотримується нормандських домовленостей. І 27 липня відбулася найголовніша домовленість.

Бо про режим припинення вогню говорять 7 років, але 27 липня він набув чинності. Нам не просто його дотримуватися,

– підкреслив президент.

За його словами, перемир'я на Донбасі є потрібним тільки Україні, однак українські військові не дадуть противнику його зірвати.

"Ми були на 3 точках. Саме на цих напрямках були ускладнення та найбільша кількість порушень режиму припинення вогню. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати режим припинення вогню. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити", – наголосив Зеленський.

До речі Зеленський пов'язує ескалацію на Донбасі зі спробами тиснути на Україну в ТКГ

Бойовики постійно порушують режим припинення вогню.

У штабі Об'єднаних сил запевняють, що їхні обстріли є здебільшого поодинокими та загрожують життю українських військових. Тому ті вогонь у відповідь переважно не відкривають.

Попри перемир'я, після 27 липня на Донбасі в 2020 році загинули щонайменше 13 українських військових. Крім того, у 2021-му Україна вже попрощалася з 6 воїнами.

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