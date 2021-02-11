Будь-які інші формати розглядаємо, як провокації, – Зеленський про обмін полоненими

Про жодні неофіційні формати обміну полоненими не може і мовитись. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину. Глава держави наголосив, що є домовленості, як саме має відбуватись обмін.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу, який транслював один з українських телеканалів.

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Інших форматів обміну бути не може, – Зеленський

Формат обміну полоненими розробили учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Інших форматів обміну ми не знаємо, інших форматів обміну ми не визнаємо. Всі повинні розуміти, обміни йдуть за відповідним форматом, людей перевіряють. Будь-які інші формати ми розглядаємо як провокацію,

– сказав Зеленський.

Україна подала списки для обміну

Президент зауважив, що Україна вже давно подала свої списки для обміну, проте російська сторона у відповідь мовчить. Ще одна проблема – недопуск представників Червоного Хреста до в'язнів-українців.

Є майже всі списки, на жаль, вони іноді не співпадають через те, що немає доступу Червоного Хреста до наших в'язнів на тимчасово окупованих територіях,

– додав Зеленський.

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