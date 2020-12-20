Президент Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні слід вирішити питання з Конституційним судом, адже деякі судді хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. Він є упевненим, що їм не вдасться цього зробити, і цьому допоможуть реформи. Зокрема, глобальна судова реформа має розпочатися в 2021 році.

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За словами президента, українські суди – "болюче місце" в Україні. Зокрема, деякі судді Конституційного суду мають на меті руйнацію антикорупційної структури. Про це Зеленський розповів у коментарі виданню The New York Times.

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"Зараз ми "воюємо" з деякими суддями Конституційного. Але у них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо", – зауважив український президент.

Він додав, що наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні.

Ми почнемо її втілювати з 2021 року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлено етапи впровадження цих реформ. Потроху рухаємося. Скажу відверто, через пандемію багато грошей, які йшли на інфраструктуру, ми перенаправили на медицину, підвищили заробітну плату лікарям,

– зазначив політик.

Щодо поточних здобутків у часи правління Зеленського, то це запуск Вищого антикорупційного суду. Він працює понад рік, і вже є вироки.

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Конституційна криза в Україні: подробиці

27 жовтня КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях.

Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ.

У Верховній Раді 4 грудня 2020 року ухвалили законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування.

НАЗК розкритикувало документ, адже він не загрожує корупціонерам, а лише створює для них "санітарні" умови.

Згодом Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. У відомстві наголосили, що Верховній Раді слід чіткіше висловити свій намір щодо обмеження сфери діяльності суду з конкретних питань.

Комісія також рекомендує зобов'язати КСУ вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.

15 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про відновлення повноважень НАЗК



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