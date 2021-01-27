Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та зауважив, що вони мають можливість ще почути про страшні події Голокосту з перших вуст, а тому нам необхідно зберегти якнайбільше фактів про жорстоке винищення людей. Він засудив нацистські табори смерті за запевнив, що таке не відбудеться ніколи знову.

Джерело: офіційна телеграм-сторінка Володимира Зеленського

За словами президента, зараз особливо відповідальний час, адже українці можуть ще контактувати з деякими людьми, які пережили Голокост. На жаль, їх стає все менше, а тому втрачається можливість почути про страшні події з перших вуст.

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Він зауважив, що коли є живі свідки, то історію не вийде ігнорувати чи остаточно перекрутити. Дуже важливо, як зазначив Зеленський, щоб усі усвідомлювали та могли розповісти своїм дітям, що падіння нацизму було порятунком людства.

"Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост", – зауважив президент.

Він нагадав, що 27 січня 1945 року солдати 1 Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау.

У цьому таборі смерті за роки його існування було вбито понад півтора мільйона людей. Кожне таке звільнення, кожне відкриття правди про злочини нацистів наповнювало тоді нездоланною силою слова: ніколи знову,

– написав Зеленський.

Він наголосив, що обов'язок кожного українця – забезпечувати й надалі майбутнє України так, щоб Голокост не повторився ніколи.

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