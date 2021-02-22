Зеленський про другу дамбу на Північно-Кримському каналі: поки не планують, але ідея непогана

Джерело:24 канал
Російські ЗМІ поширили інформацію, що Україна начебто має намір спорудити другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Таким чином, Київ хоче остаточно виключити потрапляння води на окупований півострів. Такого проєкту у рамках "Великого будівництва" немає, запевнив президент Зеленський.
Про це президент Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".
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Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони (російські ЗМІ – 24 канал) підкидають непогані ідеї,
– додав Зеленський.
Зазначимо, що 17 лютого про можливе спорудження дамби повідомив представник президента України в Криму Антон Кориневич. Він виступив проти подачі води на півострів до того часу, поки не відбудеться його деокупація.
Наразі потрібно вирішити питання щодо укріплення споруд, які не впускають воду з Дніпра в окуповану автономію.Важливо! Україна припинила постачати воду Криму одразу після його окупації Росією. Наразі на півострові великі проблеми з водопостачанням. Зокрема, пересихають водойми та водосховища.