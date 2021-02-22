Зеленський про другу дамбу на Північно-Кримському каналі: поки не планують, але ідея непогана

Російські ЗМІ поширили інформацію, що Україна начебто має намір спорудити другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Таким чином, Київ хоче остаточно виключити потрапляння води на окупований півострів. Такого проєкту у рамках "Великого будівництва" немає, запевнив президент Зеленський.

Про це президент Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

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Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони (російські ЗМІ – 24 канал) підкидають непогані ідеї,

– додав Зеленський.

Про ідею зі спорудженням дамби раніше повідомляв Кориневич

Зазначимо, що 17 лютого про можливе спорудження дамби повідомив представник президента України в Криму Антон Кориневич. Він виступив проти подачі води на півострів до того часу, поки не відбудеться його деокупація.

Потрібно укріпити певні споруди

Наразі потрібно вирішити питання щодо укріплення споруд, які не впускають воду з Дніпра в окуповану автономію.