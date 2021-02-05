Чому заблокували канали Медведчука: Зеленський назвав залізобетонні аргументи

Президент України Володимир Зеленський укотре прокоментував рішення РНБО про блокування в Україні 3 телеканалів – "112 Україна", ZiK і NewsOne. Ці мовники фактично належать одному з лідерів ОПЗЖ та куму Путіна – Віктору Медведчуку.

За словами очільника держави про жодну заборону свободи слова не мовиться, а вся річ полягає у нацбезпеці.

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Деталі заяви Зеленського

Президент нагадав, що він віддав телебаченню понад 20 років свого життя. Крім того, його часто раніше просили дещо не говорити, про дещо не жартувати, а також забороняли концерти. Він наголосив, що він – та людина яка ненавидить цензуру всім своїм єством і знає, що таке захищати свободу слова.

"Отже, якщо за всього вищевказаного я ухвалив таке рішення – отже, на це були вагомі, залізобетонні причини", – заявив Зеленський.

Також він нагадав про свою присягу під час вступу на посаду президента. Тоді він поклявся захищати суверенітет, незалежність і безпеку України.

Якщо хтось забув, Росія в нас анексувала Крим. І частина нашої території – сьогодні окупована. Впевнений, тимчасово. І всі ті, для кого бізнес із цими територіями є нормою, ті для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями та псевдоструктурами на цих територіях, є нормою. Всі вони становлять загрозу Україні. А отже, країна буде з ними боротися. І це теж є нормою,

– наголосив президент.

Очільник держави додав, що буде діяти будь-якими доступними йому законними шляхами для нейтралізації подібних загроз, зокрема з допомогою санкцій.

Також він звинуватив ці канали у оприлюдненні неправдивої та замовчуванні правдивої інформації.

"Заробляючи завдяки війні, вони переконували, що жодної війни немає. Точніше є, але громадянська. Ні, не у сенсі, що воюють громадяни України та Росії, а що це наш внутрішній конфлікт", – підсумував Зеленський.

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Коротко про санкції проти ZIK, NewsOne та "112 Україна"



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу