Володимир Зеленський висловився щодо вересневої катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Він наголосив, що всі винні у трагедії понесуть відповідальність.

Також він заявив про успіхи у розслідуванні авіатрощі. Про це глава держави розповів під час нового відеозвернення до українців.

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"Цю справу не вдасться зам'яти, спустити на гальма. І ніхто не уникне відповідальності", – зазначив президент України.

За його словами, слідство у справі авіакатастрофи під Чугуєвим суттєво просунулося вперед. І закликав українців стежити за останніми новинами.

Вже є перші результати,

– наголосив Володимир Зеленський.

Дивіться відеозвернення президента України:

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

Ввечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва розбився військовий літак Ан-26.

Він впав при заході на посадку приблизно о 20:45 та загорівся.

На борту перебували 27 людей, зокрема курсанти університету імені Кожедуба та офіцери. Вони виконували навчально-тренувальний політ.

В результаті авіакатастрофи 25 людей загинуло на місці, один курсант помер в лікарні через опіки. Ще одному курсанту вдалося вижити.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу