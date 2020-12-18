Зеленський про авіакатастрофу Ан-26: Справу не вдасться зам'яти і спустити на гальма
Володимир Зеленський висловився щодо вересневої катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Він наголосив, що всі винні у трагедії понесуть відповідальність.
Також він заявив про успіхи у розслідуванні авіатрощі. Про це глава держави розповів під час нового відеозвернення до українців.
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"Цю справу не вдасться зам'яти, спустити на гальма. І ніхто не уникне відповідальності", – зазначив президент України.
За його словами, слідство у справі авіакатастрофи під Чугуєвим суттєво просунулося вперед. І закликав українців стежити за останніми новинами.
Вже є перші результати,
– наголосив Володимир Зеленський.
Дивіться відеозвернення президента України:
Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо
- Ввечері 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту Чугуєва розбився військовий літак Ан-26.
- Він впав при заході на посадку приблизно о 20:45 та загорівся.
- На борту перебували 27 людей, зокрема курсанти університету імені Кожедуба та офіцери. Вони виконували навчально-тренувальний політ.
- В результаті авіакатастрофи 25 людей загинуло на місці, один курсант помер в лікарні через опіки. Ще одному курсанту вдалося вижити.
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