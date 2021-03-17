Зеленський призначив Єрмаку нового заступника
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав нового заступника. Ним став Ігор Брусило.
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ про призначення Брусила Зеленський підписав 17 березня.
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Ігор Брусило ще з 2014 року працював в Адміністрації Президента Порошенка на посаді керівника відділу. Він очолював Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.
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