Голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав нового заступника. Ним став Ігор Брусило.

Відповідний указ про призначення Брусила Зеленський підписав 17 березня.

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Ігор Брусило ще з 2014 року працював в Адміністрації Президента Порошенка на посаді керівника відділу. Він очолював Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

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