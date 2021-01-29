Зеленський призначив Скічка главою Черкаської ОДА

Президент Володимир Зеленський 29 січня підписав указ про призначення нардепа та шоумена Олександра Скічка головою Черкаської обласної держадміністрації. Напередодні його кандидатуру схвалив Кабмін.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський вже зустрівся зі Скічком в Офісі Президента. Президент вручив новоспеченому очільнику ОДА службове посвідчення.

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Зустріч Зеленського та Скічка

Президент побажав Скічку успіху на посаді.

Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєкті,

– сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що жителі Черкащини потребують будівництва нових доріг, залучення інвестицій та покращення добробуту.

Що відомо про Скічка

Скічко родом з Черкас. На телебаченні працював з 15 років.

У 2012 – 2013 році вів ранкову програму "Підйом", а у 2017 – прославився завдяки "Євробаченню". Скічко був ведучим заходу, який відбувався у Києві.

До 2019 року шоумен не мав жодного стосунку до політики. Однак у липні 2019 року член "Слуги народу" Скічко переміг на парламентських виборах у 197 окрузі, що на Черкащині.

Напередодні уряд схвалив рішення про призначення Скічка. Його попередникаСергія Сергійчука Зеленський звільнив наприкінці 2020 року.