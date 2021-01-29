Зеленський призначив Скічка главою Черкаської ОДА
Президент Володимир Зеленський 29 січня підписав указ про призначення нардепа та шоумена Олександра Скічка головою Черкаської обласної держадміністрації. Напередодні його кандидатуру схвалив Кабмін.
Джерело: Офіс Президента
Зеленський вже зустрівся зі Скічком в Офісі Президента. Президент вручив новоспеченому очільнику ОДА службове посвідчення.
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Зустріч Зеленського та Скічка
Президент побажав Скічку успіху на посаді.
Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєкті,
– сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що жителі Черкащини потребують будівництва нових доріг, залучення інвестицій та покращення добробуту.
Що відомо про Скічка
- Скічко родом з Черкас. На телебаченні працював з 15 років.
- У 2012 – 2013 році вів ранкову програму "Підйом", а у 2017 – прославився завдяки "Євробаченню". Скічко був ведучим заходу, який відбувався у Києві.
- До 2019 року шоумен не мав жодного стосунку до політики. Однак у липні 2019 року член "Слуги народу" Скічко переміг на парламентських виборах у 197 окрузі, що на Черкащині.
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