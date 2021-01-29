Президент Володимир Зеленський 29 січня підписав указ про призначення нардепа та шоумена Олександра Скічка головою Черкаської обласної держадміністрації. Напередодні його кандидатуру схвалив Кабмін.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський вже зустрівся зі Скічком в Офісі Президента. Президент вручив новоспеченому очільнику ОДА службове посвідчення.

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Зустріч Зеленського та Скічка

Президент побажав Скічку успіху на посаді.

Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєкті,

– сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що жителі Черкащини потребують будівництва нових доріг, залучення інвестицій та покращення добробуту.

Зверніть увагу! Напередодні уряд схвалив рішення про призначення Скічка. Його попередника Сергія Сергійчука Зеленський звільнив наприкінці 2020 року.

Що відомо про Скічка