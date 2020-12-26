Зеленський призначив нового очільника Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо
Новим очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації став Андрій Бойчук. Указ про його призначення 24 грудня підписав президент Володимир Зеленський.
Президент України особисто вручив Андрію Бойчуку службове посвідчення. Про це повідомляє сайт Офісу Президента.
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Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської ОДА наснаги та сумлінної праці на благо області. Додамо, що уряд погодив призначення Бойчука ще 16 грудня.
Своїми пріоритетами Бойчук визначив:
- Підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією.
- Розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.
- Покращення комунікацію з населенням щодо програми "Велике будівництво", боротьби з COVID-19 тощо.
Що відомо про нового голову Івано-Франківської ОДА
- Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти й газу за спеціальністю інженер-механік.
- Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз".
- У 2014 – 2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
- Бойчук брав активну участь у Революції Гідності. З 2014 року чоловік займався волонтерською діяльністю.
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