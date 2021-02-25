Патріотизм і фаховість: Зеленський призначив Маркарову послом України в США

25 лютого 2021 , 18:42
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

У четвер, 25 лютого, Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову пані послом у США. Президент наголосив, що політикиня має 3 ключові переваги, необхідні для цієї посади.

Ці переваги – патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Цікаво Зеленському готують розмову з Байденом та велике азійське турне: деталі

Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США,
– наголосив Зеленський.

Новина доповнюється