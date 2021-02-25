У четвер, 25 лютого, Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову пані послом у США. Президент наголосив, що політикиня має 3 ключові переваги, необхідні для цієї посади.

Ці переваги – патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США. Цікаво Зеленському готують розмову з Байденом та велике азійське турне: деталі Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США,

– наголосив Зеленський. Новина доповнюється