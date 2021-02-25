Патріотизм і фаховість: Зеленський призначив Маркарову послом України в США
У четвер, 25 лютого, Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову пані послом у США. Президент наголосив, що політикиня має 3 ключові переваги, необхідні для цієї посади.
Джерело:Офіс Президента
Ці переваги – патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.
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Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США,
– наголосив Зеленський.
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