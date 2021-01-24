"Слуга народу" збереться на засідання фракції 25 січня. До нардепів долучиться і президент Володимир Зеленський.

На засіданні обговорюватимуть головні законопроєкти наступного пленарного тижня. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у телеграмі.

До речі Гетманцев емоційно закликав "слуг народу" не замовчувати питання Дубінського

Наприклад, законопроєкти про Бюро економічної безпеки, СБУ, всеукраїнський референдум, систему громадського здоров'я.

Обговорять нове призначення Вітренка

"Слуги" планують обговорити призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром.

Зауважимо, раніше Рада провалила голосування за призначення Вітренка міністром енергетики. Однак уряд пішов іншим шляхом, призначивши його першим заступником міністра енергетики та, поклавши на нього обов'язки міністра.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що в майбутньому Вітренка готуватимуть на крісло прем'єр-міністра.

Не оминуть увагою Дубінського

Гришина зазначила, що обговорюватимуть і питання нардепа Олександра Дубінського. Ймовірно, тема стосується санкцій США.

Депутат Єгор Чернєв повідомив НВ, що Дубінського заслухають на засіданні. Хоча, на думку Чернєва, тут немає що обговорювати, а Дубінського треба виключити з фракції.

Є рішення США, яке базується не на чутках, а на розслідуванні. І якщо таке рішення було прийняте, то має бути однозначно реакція з нашого боку,

– наголосив депутат.

Щоправда, не всі "слуги народу" дотримуються такої ж думки. Наприклад, депутатка Людмила Марченко стверджує, "якщо навіть Дубінський робив те, що йому закидають в США, це були його особисті питання". Тож політикиня вважає, що підстав для виключення немає.

Зверніть увагу! Дубінський потрапив під санкції США через втручання в американські вибори. Разом з ним санкції наклали на ще кількох людей з оточення нардепа Андрія Деркача. Сам Дубінський каже, що санкції для нього просто "тимчасові незручності."



Санкції США / Інфографіка 24 каналу