Українців залучать до важливих рішень, – Зеленський привітав ухвалення закону про референдум

Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою закону про всеукраїнський референдум. Президент наголосив, що тепер українці братимуть активну участь у прийнятті важливих для країни рішень.

Джерело: Офіс Президента

Саме глава держави ініціював роботу над цим документом.

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Як Зеленський прокоментував ухвалення закону

Розробили проєкт закону відповідно до вимог Конституції, аби законодавчо врегулювати питання, пов'язані з проведенням всеукраїнського референдуму.

Зеленський зауважив, що ухвалення відповідного закону було одним з важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів. Адже документ забезпечує чіткіший діалог між владою та суспільством.

Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу,

– зазначив президент.

Та додав, що референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні.

В ОП нагадали, що не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання

які суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, протоколами до неї;

які скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина та гарантії їхньої реалізації;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією та законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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Що пропонує закон про референдум

Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України вимог.

Для цього слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України . Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць.

. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць. Є можливість електронних голосувань під час референдуму.

під час референдуму. Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

На референдум може виноситись тільки 1 питання.

Референдум не можна проводити у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу