Українців залучать до важливих рішень, – Зеленський привітав ухвалення закону про референдум

Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою закону про всеукраїнський референдум. Президент наголосив, що тепер українці братимуть активну участь у прийнятті важливих для країни рішень.
Джерело: Офіс Президента
Саме глава держави ініціював роботу над цим документом.
Читайте також Верховна Рада ухвалила закон про референдум: що він передбачає
Як Зеленський прокоментував ухвалення закону
Розробили проєкт закону відповідно до вимог Конституції, аби законодавчо врегулювати питання, пов'язані з проведенням всеукраїнського референдуму.
Зеленський зауважив, що ухвалення відповідного закону було одним з важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів. Адже документ забезпечує чіткіший діалог між владою та суспільством.
Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу,
– зазначив президент.
Та додав, що референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні.
В ОП нагадали, що не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання
- які суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, протоколами до неї;
- які скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина та гарантії їхньої реалізації;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- щодо податків, бюджету, амністії;
- віднесені Конституцією та законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Зверніть увагу Справжнє народовладдя чи бомба уповільненої дії: що ховається у законі про референдум
- Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України вимог.
- Для цього слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць.
- Є можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- На референдум може виноситись тільки 1 питання.
- Референдум не можна проводити у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.
Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу