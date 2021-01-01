Володимир Зеленський привітав Словаччину із Днем заснування республіки. Водночас він висловив вітання президенту країни Зузані Чапутовій.

Президент України звернув увагу на можливість "нового рівня" у відносинах між країнами. Відповідне привітання він опублікував у твітері.

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Я бажаю Зузані Чапутовій міцного здоров'я та успіхів у Новому році, а також гармонії та процвітання для словацького народу,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України написав, що "сьогодні ми маємо всі передумови для виведення українсько-словацьких відносин на новий рівень".

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