Президент Володимир Зеленський привітав працівників контррозвідки Служби безпеки України з річницею від дня утворення. Глава держави побажав підрозділу подальших успіхів у служінні українському народу.

Що сказав Зеленський

Контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступної Росії. Про це заявив президент, повідомляє сайт Офісу Президента.

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За словами глави держави, вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини.

Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі,

– наголосив президент.

Зеленський переконаний, що контррозвідка й надалі буде зразком у виконанні службового обов'язку та прикладом високої майстерності та патріотизму.

Президент побажав працівникам підрозділу міцного здоров'я та добробуту.

Зверніть увагу! 18 грудня 1991 року президент Леонід Кравчук підписав Указ № 7 "Про контррозвідувальне забезпечення військових формувань" яким створив новий підрозділ. Тому 18 грудня встановили професійне свято – День військової контррозвідки України.