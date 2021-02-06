Арктична станція "Академік Вернадський" святкує ювілей: Зеленський привітав полярників

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський". Президент відзначив важливість роботи науковців.
Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Глава держави через відеозв'язок поспілкувався з командою та побажав успіху.
Читайте також В української антарктичної станції "Академік Вернадський" – ювілей: Google присвятив цьому дудл
На своїй сторінці у твітері він наголосив, що з нагоди ювілею української станції компанія Google створила особливий дудл.
Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас,
– зазначив Володимир Зеленський.
Президент також поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.
Зі свого боку начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Володимира Зеленського стати першим главою України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.
Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками / Фото Офісу Президента
У твітері посольства Великої Британії в Україні привітали станцію "Академік Вернадський" з 25 річницею
25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,
– йдеться у вітанні.
У 1996 році Велика Британія передала свою арктичну станцію "Фарадей" Україні. З того часу вона має назву "Академік Вернадський" і там майорить синьо-жовтий прапор. Щороку Національний арктичний центр скеровує туди наукові експедиції.
Українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно та є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Українські вчені проводять там різні наукові дослідження.