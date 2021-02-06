Арктична станція "Академік Вернадський" святкує ювілей: Зеленський привітав полярників

Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський". Президент відзначив важливість роботи науковців.

Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Глава держави через відеозв'язок поспілкувався з командою та побажав успіху.

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На своїй сторінці у твітері він наголосив, що з нагоди ювілею української станції компанія Google створила особливий дудл.

Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.

Полярники запросили Зеленського на Південний полюс

Зі свого боку начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Володимира Зеленського стати першим главою України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.



Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками / Фото Офісу Президента

Велика Британія привітала українців з річницею

Президент Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції "Академік Вернадський".

У твітері посольства Великої Британії в Україні привітали станцію "Академік Вернадський" з 25 річницею

25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,

– йдеться у вітанні.