Арктична станція "Академік Вернадський" святкує ювілей: Зеленський привітав полярників
Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський". Президент відзначив важливість роботи науковців.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Глава держави поспілкувався з командою та побажав успіху.
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Також він наголосив, що з нагоди ювілею української станції компанія Google створила особливий дудл.
Навіть Google повідомив світові, що українській антарктичній станції "Академік Вернадський" – 25! Мав нагоду поговорити з командою та побажати успіху! Їхня історія – це історія ентузіазму й відданості науці заради нашого спільного безпечного майбутнього,
– зазначив Володимир Зеленський.
Велика Британія привітала українців з річницею
У твітері посольства Великої Британії в Україні привітали станцію "Академік Вернадський" з 25 річницею
25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,
– йдеться у вітанні.
Що відомо про арктичну станцію "Академік Вернадський"?
У 1996 році Велика Британія передала свою арктичну станцію "Фарадей" Україні. З того часу вона має назву "Академік Вернадський" і там майорить синьо-жовтий прапор. Щороку Національний арктичний центр скеровує туди наукові експедиції.
Українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно та є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Українські вчені проводять там різні наукові дослідження.
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