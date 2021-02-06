Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Глава держави поспілкувався з командою та побажав успіху.

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Також він наголосив, що з нагоди ювілею української станції компанія Google створила особливий дудл.

Навіть Google повідомив світові, що українській антарктичній станції "Академік Вернадський" – 25! Мав нагоду поговорити з командою та побажати успіху! Їхня історія – це історія ентузіазму й відданості науці заради нашого спільного безпечного майбутнього,

– зазначив Володимир Зеленський.

У твітері посольства Великої Британії в Україні привітали станцію "Академік Вернадський" з 25 річницею

25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,

– йдеться у вітанні.

Що відомо про арктичну станцію "Академік Вернадський"?

У 1996 році Велика Британія передала свою арктичну станцію "Фарадей" Україні. З того часу вона має назву "Академік Вернадський" і там майорить синьо-жовтий прапор. Щороку Національний арктичний центр скеровує туди наукові експедиції.

Українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно та є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Українські вчені проводять там різні наукові дослідження.