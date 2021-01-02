Президент Володимир Зеленський в окремих відеозверненнях привітав з Новим роком жителів усіх регіонів України. Окремі привітання надійшли і жителям окупованого Криму та Донбасу. Їм глава держави побажав миру та бути з Україною.

До кримчан Зеленський звернувся російською мовою

Відео з привітанням гаранта кримчанам опублікував на своїй сторінці у фейсбуці постійний представник президента в АРК Антон Кориневич. До жителів окупованого півострова Зеленський звернувся російською мовою.

Раніше Новорічне привітання президента Володимира Зеленського з 2021 роком: онлайн

Ви знаєте, яким би не був успішним і яким би не став успішним цей рік для України, наша радість буде неповною, поки вас немає з нами. Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що так бути не повинно і висловив сподівання, що Україна з Кримом буде разом.

"Крим – це Україна, Україна – це Крим", – додав президент.

Дивіться відео з привітанням кримчанам президента Зеленського:

Луганщині та Донеччині Зеленський побажав миру

Привітання до жителів Луганщини та Донеччини оприлюднили на сайтах облдержадміністрацій.

Бажаю міцного здоров'я та ще трьох важливих речей – миру, миру та ще раз миру,

– сказав Зеленський донеччанам.

Президент зазначив, що потрібно робити все необхідне, аби наступний новий рік зустрічали вже разом.

Президент висловив сподівання, що у 2021 році закінчиться війна

Щодо Луганщини, то президент зауважив, що був у цьому регіонів тисячу разів і тисячу разів переконувався, що там живуть прекрасні люди, які заслужили на всеосяжний мир.

Ніщо не замінить луганський шахтарський торт. Нехай в новому році закінчиться війна і ми всією країною посмакуємо ним разом, наприклад на матчі "Зорі" у Луганську,

– сказав президент.

Дивіться привітання президента Зеленського донеччанам:

Дивіться привітання глави держави жителям Луганської області:

Важливо! Президент Зеленський записав відеопривітання для кожної з українських областей. Опублікували їх на сайтах та сторінках ОДА у соцмережах.