Український президент Володимир Зеленський привітав особовий склад Національної гвардії України із сьомою річницею її створення. Він, зокрема, присвоїв її підрозділам почесні найменування.

Глава держави побажав бійцям здоров'я та наснаги, а також подякував за відвагу, яку вони виявляють у критичні для України моменти.

Важливо Національна гвардія України: для чого вона потрібна та кого захищають гвардійці

Президент Зеленський також наголосив, що Національна гвардія України об'єднала у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів.

У критичний момент, навесні 2014 року, нацгвардійці стали на захист територіальної цілісності України й опинилися в епіцентрі подій, що вирішували долю країни,

– підкреслив він.

Аби відзначити бойові заслуги та патріотизм бійців Нацгвардії, президент присвоїв її підрозділам почесні найменування. "Впевнений, що нацгвардійці з гордістю та честю носитимуть їх", – зауважив він.

50 полк Нацгвардії отримав почесне найменування "імені полковника Семена Височана".

Навчальний центр Нацгвардії України – "імені Василя Вишиваного".

А 4 полк Нацгвардії відтепер носитиме почесне найменування "Павлоградський".

Привітання від інших високопосадовців

Спікер парламенту Дмитро Разумков наголосив, що нацгвардійці щодня ризикують власним життям, працюють на благо суспільства та виконують бойові завдання.

"Забезпечують охорону не тільки правопорядку, але й стратегічної інфраструктури, несуть службу на Сході та захищають спокій у найнебезпечніших районах", – додав він.

Привітала нацгвардійців й генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона підкреслила, що у 2014 році гвардійці одними з перших вирушили в епіцентр бойових дій на Донбасі.

"Вічна шана героям, що полягли за Україну. Дякуємо гвардійцям за самовіддане служіння. Ви – приклад стійкості, мужності та вірності обов'язку", – написала вона у фейсбуці.