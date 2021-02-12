У всьому світі відзначають Китайський новий рік (Новий рік за східним календарем). Цього року початок святкувань випав на 12 лютого. І Президент України Володимир Зеленський вирішив написати вітальний допис, однак втрапив у конфуз.

У своєму повідомленні в твіттері Зеленський використав світлину не з Китаю, а з Непалу. Мовиться про знімок стародавнього храму, зроблений на площі Дурбар у Катманду.

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Зеленський привітав народ Китаю з Новим роком: що він написав

Український президент висловив сподівання на подальший розвиток українсько-китайських відносин.

Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю підтверджую налаштованість на подальшу взаємовигідну співпрацю,

– зауважив Зеленський.



Той самий конфуз Зеленського з фото з Непалу / Скриншот

Зауважимо, що допис уже виправлено, і до нього Зеленський прикріпив універсальну картинку, що має стосунок до Китаю та його культури. Користувачі твіттера це повідомлення також можуть побачити китайською мовою.

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