Очікую зміцнення дружби: Зеленський привітав Драґі з формуванням уряду Італії

Джерело:Твітер Володимира Зеленського
У суботу, 13 лютого, президент Володимир Зеленський привітав Маріо Драґі з формуванням нового уряду в Італії. Церемонія присяги відбулася у президентській резиденції у Римі.
Український лідер побажав Драґі успіхів на новій посаді. Окрім того, Зеленський наголосив, що сподівається на зміцнення дружби між 2 країнами.
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Щиро вітаю Маріо Драґі з формуванням нового уряду Італії! Бажаю успіхів на новій посаді. Очікую зміцнення дружби та партнерства між Україною та Італією,
– зауважив президент.
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