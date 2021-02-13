Очікую зміцнення дружби: Зеленський привітав Драґі з формуванням уряду Італії

13 лютого 2021 , 16:47
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Твітер Володимира Зеленського

У суботу, 13 лютого, президент Володимир Зеленський привітав Маріо Драґі з формуванням нового уряду в Італії. Церемонія присяги відбулася у президентській резиденції у Римі.

Український лідер побажав Драґі успіхів на новій посаді. Окрім того, Зеленський наголосив, що сподівається на зміцнення дружби між 2 країнами.

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Щиро вітаю Маріо Драґі з формуванням нового уряду Італії! Бажаю успіхів на новій посаді. Очікую зміцнення дружби та партнерства між Україною та Італією,
– зауважив президент.

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