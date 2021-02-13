У суботу, 13 лютого, президент Володимир Зеленський привітав Маріо Драґі з формуванням нового уряду в Італії. Церемонія присяги відбулася у президентській резиденції у Римі.

Український лідер побажав Драґі успіхів на новій посаді. Окрім того, Зеленський наголосив, що сподівається на зміцнення дружби між 2 країнами. Актуально Зеленський вперше полетить в ОАЕ: мета візиту Щиро вітаю Маріо Драґі з формуванням нового уряду Італії! Бажаю успіхів на новій посаді. Очікую зміцнення дружби та партнерства між Україною та Італією,

– зауважив президент. Уряд Маріо Драґі: що відомо 13 лютого відбулася церемонія присяги нового уряду Італії на чолі з Драґі. Участь у ній взяв президент країни Серджо Маттарелла.

Новий уряд формують 23 міністри. Серед них є і представники попереднього уряду, який очолював Джузеппе Конте.

Сам Конте оголосив про відставку ще 23 січня.

Причиною стали його непорозуміння з експрем'єром Маттео Ренці через гроші, які виділив Євросоюз.

Відносини між 2 політиками настільки загострилися, що партія Ренці Viva Italia покинула ряди керівної коаліції.

Це спричинило в Італії політичну кризу. В Італії привели до присяги новий уряд: дивіться відео