Володимир Зеленський привітав дівчинку з Чернівців з Міжнародним жіночим днем. Напередодні дитина стала жертвою булінгу у дитячому садочку.

Маленька Маргарита не лише завітала до кабінету голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, але й отримала кілька подарунків від імені президента Зеленського.

Важливо У садочку Чернівців дівчинці заборонили гратися з іншими: її батьки не здали грошей на подарунок

Що цьому передувало

Раніше Маргариті в дитячому садочку не дозволили гратися іграшками, які дівчатка отримали на 8 Березня. А все через те, що її батьки не здали гроші на подарунок. Батько дівчинки забив на сполох у соцмережах, оприлюднивши фото зі святкування.

На світлині видно, як дівчатка граються подарованими на 8 Березня іграшками, натомість його донька сидить окремо за столом без подарунка. Батько стверджує, що фото зробили спеціально, аби показати, що його дитину так покарали.

Маргариту привітав президент

10 березня дівчинка разом з батьком завітала до кабінету голови Чернівецької ОДА, де на неї чекав сюрприз. У подарунок дівчинка отримала ляльку та пакуночок. Окрім цього, Маргарита мала змогу посидіти в кріслі Сергія Осачука.

Батько дівчинки Ігор Лесько розповів, що йому надзвичайно приємно, що ніхто не залишився осторонь цієї історії. Він висловив сподівання, що надалі подібні ситуації не будуть повторюватися.

Зеленський привітав Маргариту з 8 Березня / Фото видання "Чернівецький промінь"

Зауважимо, що, на жаль, схожі ситуації з поборами у садочках та школах траплялися і раніше.