Під час свого новорічного привітання Президент України Володимир Зеленський кілька разів згадав про окупований Крим, зокрема про його "перлину" Ялту. Через це ставленик Володимира Путіна Олександр Молохов взявся згадувати пісні Алли Пугачової.

Свої "думки" щодо згадки тимчасово окупованого півострова Молохов висловив у коментарі заблокованим в Україні російським ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До слова Новорічне привітання президента Володимира Зеленського з 2021 роком: онлайн

Що Володимир Зеленський казав про Крим

Президент України у своєму новорічному привітанні згадав про окупований півострів декілька разів. Зокрема, глава держави висловив бажання написати "Крим – це Україна" не в інтернеті, а на піску на пляжі Ялти.

Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим у всіх сенсах цього слова живуть зараз за іншим часом. І вже майже година, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Та я знаю, що вже майже годину ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом,

– наголосив президент.

Тож, звертаючись до жителів Донбасу й Криму, він запропонував перевести годинники назад і бути як одна країна. Володимир Зеленський запевнив, що ми також до цього готові.

Що на це кажуть у Росії

Ставленик Володимира Путіна Олександр Молохов продовжив гнути лінію російської пропаганди й вдавати, ніби Крим окупований назавжди.

Він визнав, що привітання президента України було красивим і кінематографічним. Та потім накинувся з критикою, мовляв, воно "було беззмістовним, хоча й гарно експлуатувало образи дітей".

Далі він взявся цитувати слова Алли Пугачової про те, що "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь".

Мабуть, літня співачка – єдина людина в Росії, яка знає, як працює годинник. Адже після окупації Криму росіяни негайно перевели там годинники на московський час, хоча він і неправильний. Адже Крим розташований ледь не на одній довготі з Києвом, а отже й місцевий час там майже однаковий, але точне не такий, як у Москві.