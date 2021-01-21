Зеленський прилетить у Харків 22 січня: до місця трагедії вирушила урядова комісія
Володимир Зеленський приїде 22 січня у Харків з робочою поїздкою. Крім того, на місце пожежі вилітає й Олексій Чернишов – там він координуватиме роботу урядової комісії з виявлення обставин та причин трагедії.
Президент прилетить у Харків
Зеленський прибуде у Харкові 22 січня, після 10:00. Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах Харківської області.
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За попередньою інформацією, глава держави відвідає будинок престарілих, де сталася пожежа. Після цього президент має взяти участь в нараді державної комісії, яку створили під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.
На місце трагедії прибуде і Чернишов
Урядову комісію очолив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. До її складу також увійшли представники ДСНС, МВС, Мінсоцполітики, Мін’юсту, МОЗ, Харківської облдержадміністрації та інших органів влади.
Чернишов разом з іншими членами комісії терміново вилітають до Харкова, щоб провести виїзне засідання на місці події. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Ми зробимо все, щоб причини пожежі були об'єктивно вивчені, а винні покарані згідно з законом,
– заявив глава комісії.
Нагадаємо, 21 січня у будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа.
Пожежа у Харкові в будинку для престарілих: коротко
- Вогонь забрав життя 15 людей, ще 11 – постраждали.
- Офісу генпрокурора повідомив, що попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.
- Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість.
- У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.
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