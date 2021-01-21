Володимир Зеленський приїде 22 січня у Харків з робочою поїздкою. Крім того, на місце пожежі вилітає й Олексій Чернишов – там він координуватиме роботу урядової комісії з виявлення обставин та причин трагедії.

Президент прилетить у Харків

Зеленський прибуде у Харкові 22 січня, після 10:00. Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах Харківської області.

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За попередньою інформацією, глава держави відвідає будинок престарілих, де сталася пожежа. Після цього президент має взяти участь в нараді державної комісії, яку створили під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.

На місце трагедії прибуде і Чернишов

Урядову комісію очолив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. До її складу також увійшли представники ДСНС, МВС, Мінсоцполітики, Мін’юсту, МОЗ, Харківської облдержадміністрації та інших органів влади.

Чернишов разом з іншими членами комісії терміново вилітають до Харкова, щоб провести виїзне засідання на місці події. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Ми зробимо все, щоб причини пожежі були об'єктивно вивчені, а винні покарані згідно з законом,

– заявив глава комісії.

Нагадаємо, 21 січня у будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа.

Пожежа у Харкові в будинку для престарілих: коротко