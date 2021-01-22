Володимир Зеленський прибув 22 січня на місце трагедії у Харкові. Там напередодні трапилася пожежа у будинку престарілих, яка забрала життя 15 людей.

Президент України проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям. Про це повідомляє 24 канал.

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Як зазначила кореспондентка 24 каналу, комунальники підготувалися до приїзду Зеленського. Перед приїздом президента вони підрізали дерева у приватному секторі та почистили доріжки.

Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що наразі в Україні належним чином не врегульоване питання приватних хоспісів. Він заявив, що лише за добу на Харківщині знайшли 6 схожих об'єктів.

Треба по всій країні знайти подібні об'єкти заздалегідь, а не у такі трагічні моменти, коли втрачені 15 людей,

– сказав Зеленський.

Очільник України зазначив, що 23 січня в Україні оголосять загальнонаціональний день жалоби. Відповідний указ Зеленський підпише найближчим часом.

В Офісі Президента повідомили, що 22 січня Зеленський заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з'ясуванням її причин.

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На позачерговому засіданні уряду 21 січня створили Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії. Очолив її міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей. Місцевій владі та Міністерству соціальної політики доручили встановити законність створення приватних будинків для літніх людей.

Що відомо про трагедію у Харкові