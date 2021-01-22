Зеленський прибув на місце пожежі у будинку престарілих у Харкові: онлайн-трансляція
Володимир Зеленський прибув 22 січня на місце трагедії у Харкові. Там напередодні трапилася пожежа у будинку престарілих, яка забрала життя 15 людей.
Президент України проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям. Про це повідомляє 24 канал.
Важливо Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео
Як зазначила кореспондентка 24 каналу, комунальники підготувалися до приїзду Зеленського. Перед приїздом президента вони підрізали дерева у приватному секторі та почистили доріжки.
Що сказав Зеленський
Президент наголосив, що наразі в Україні належним чином не врегульоване питання приватних хоспісів. Він заявив, що лише за добу на Харківщині знайшли 6 схожих об'єктів.
Треба по всій країні знайти подібні об'єкти заздалегідь, а не у такі трагічні моменти, коли втрачені 15 людей,
– сказав Зеленський.
Очільник України зазначив, що 23 січня в Україні оголосять загальнонаціональний день жалоби. Відповідний указ Зеленський підпише найближчим часом.
В Офісі Президента повідомили, що 22 січня Зеленський заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з'ясуванням її причин.
Зеленський прибув на місце пожежі у Харкові: дивіться онлайн-трансляцію
На позачерговому засіданні уряду 21 січня створили Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії. Очолив її міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Напередодні прем'єр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей. Місцевій владі та Міністерству соціальної політики доручили встановити законність створення приватних будинків для літніх людей.
Що відомо про трагедію у Харкові
- Займання виникло на другому поверсі житлового будинку за адресою Нижня Гиївська, 150, що у Харкові. Раніше його переобладнали під будинок для літніх людей.
- Рятувальники боролися з вогнем на площі у 100 квадратних метрів. Загоряння ліквідували спільними зусиллями 50 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки.
- Серед основних версій трагедії: необережне поводження з електрообігрівачами, підпал та замикання електромережі.
- За інформацією Харківської ОДА, в будинку проживали 33 людини: 18 осіб вдалося врятувати, але ще 15 людей, на жаль, загинули.
- Правоохоронці вже затримали 4 людей. Серед затриманих: власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина, адміністратор, який координував роботу "Золотого часу".
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