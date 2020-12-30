Зеленський попрощався з ексглавою Івано-Франківської ОДА та представив його наступника
Президент Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою на Івано-Франківщині. Там він представив області нового голову Андрія Бойчука.
Глава держави подякував за роботу попереднику Андрія Бойчука. Також сподівається, що командна роботу в регіоні буде результативною. Про це мовиться на офіційному сайті Офісу Президента.
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Що каже Бойчук
Сам Бойчук запевнив, що з першого дня вже налагоджує "внутрішню управлінську комунікацію". І зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.
З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями,
– зазначив він.
Що було раніше
Указ про призначення Бойчука президент Володимир Зеленський підписав 24 грудня. Він особисто вручив Андрію Бойчуку службове посвідчення.
Що відомо про нового очільника Івано-Франківської ОДА – читайте тут.
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