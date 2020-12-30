Президент Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою на Івано-Франківщині. Там він представив області нового голову Андрія Бойчука.

Глава держави подякував за роботу попереднику Андрія Бойчука. Також сподівається, що командна роботу в регіоні буде результативною. Про це мовиться на офіційному сайті Офісу Президента.

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Що каже Бойчук

Сам Бойчук запевнив, що з першого дня вже налагоджує "внутрішню управлінську комунікацію". І зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Попереднього очільника Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва звільнили на початку листопада. На посаді він пробув приблизно пів року.

Що було раніше

Указ про призначення Бойчука президент Володимир Зеленський підписав 24 грудня. Він особисто вручив Андрію Бойчуку службове посвідчення.

Що відомо про нового очільника Івано-Франківської ОДА – читайте тут.