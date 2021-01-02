У 2021 році президент Володимир Зеленський вирушить в турне Азією. Глава держави планує відвідати Південну Корею, В'єтнам, Таїланд та Сінгапур.

Україні дуже важлива співпраця з Китаєм у торгівлі

Ймовірно, що цю серію візитів Зеленський здійснить у другій половині року. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у статті в "Дзеркалі тижня".

До теми Зеленський може відвідати інавгурацію Байдена: деталі

Наразі, за словами представника ОПУ, обрали основні напрямки турне.

Головний інтерес України – у відносинах з Китаєм. Мовиться саме про розвиток торговельно-економічної співпраці: збільшення експорту українських товарів до Піднебесної, зміцнення позицій виробників сільськогосподарської продукції.

Актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні,

– наголосив Жовква.

Україна налагоджуватиме співпрацю з країнами Перської затоки

Також, за словами дипломатичного радника президента, у 2021 році Україна намагатиметься просувати свої інтереси у країнах Перської затоки та Індії.

Київ сподівається на візит Макрона та Конте

Зазначимо, Жовква також повідомив, що у 2021 році у Києві сподіваються на візит президента Франції Еммануеля Макрона, а також італійського прем'єра Джузеппе Конте.

Сам Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до США.